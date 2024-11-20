烏頻受襲 德大使稱難與俄羅斯談判

【本報綜合報道】俄羅斯近日轟炸烏克蘭能源基礎設施，德國駐莫斯科大使蘭布斯多夫向德媒表示，俄羅斯現在每天持續轟炸烏克蘭，目前還沒有達到可以談判的地步。

蘭布斯多夫指，歐洲在未來可能的和平談判中扮演關鍵角色，因為這涉及整個歐洲與德國的安全。他又指這是在歐洲的戰爭，歐洲將共同推動結束它，而同時繼續援助烏克蘭。

紹爾茨指普京立場難改 德國總理紹爾茨上周五事隔兩年再次與俄羅斯總統普京通話，時間點引發關注。德國國防部長皮斯托留斯周日在政論節目中表示，現在無法與普京提及和平，然而必須再次努力，並且同時援助烏克蘭。他指出，普京用一種很久沒有用的方式，轟炸烏克蘭民間基礎設施。

紹爾茨正在巴西里約熱內盧出席20國集團峰會，紹爾茨周日出發前對外表示，這次通話有助認清俄羅斯總統對這場戰爭的立場不會有太大的改變。紹爾茨指，這不是好消息，但是一次非常詳細的談話。紹爾茨強調，這次通話重要的是，向俄羅斯總統明確表示，他不可以期望德國、歐洲和世界上許多其他對烏克蘭的支持會減少。