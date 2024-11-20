金正恩接見俄部長 提升經貿科技合作

【本報綜合報道】北韓和俄羅斯持續加強軍事合作，北韓官媒朝中社昨日報道，該國領袖金正恩周一接見到訪的俄羅斯自然資源與生態部長科茲洛夫，並積極評價朝俄簽署《全面戰略夥伴關係條約》後在各領域不斷擴大深化合作。

科茲洛夫於周日率團抵達平壤，出席朝俄政府間貿易經濟與科技合作委員會第11次會議。金正恩稱，順應朝俄友好合作關係提升到新的戰略高度，要進一步全面地、多方位地繼續促進政府間貿易經濟和科技交流合作，推動兩國共榮發展。同一時間，俄羅斯武裝力量總參謀部軍事學院代表團周一抵達平壤，院長扎魯德尼茨基為團長，朝方沒有提及代表團的訪問目的。南韓傳媒推測，雙方或討論朝俄軍事教育機構交流與合作方案。

警告美日韓合作招滅亡 另外，美國總統拜登、日本首相石破茂、南韓總統尹錫悅上周五在秘魯出席亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行三方會談，同意建立美日韓合作秘書處，持續協調、合作，落實維繫印太區域繁榮、穩定與安全的承諾。朝中社昨日發表評論譴責成立秘書處，警告這只會招致北韓強而有力的報復應對常態化，美日韓喧鬧的「三邊合作時代」正成為「三邊滅亡時代」。