倘烏用遠程導彈進攻 俄或部署新武器系統

普京簽令即時更新核威懾政策 俄烏戰爭周二踏入1,000日，俄羅斯總統普京當日簽署法令，批准新版核威懾國家政策基本原則，即日生效。克里姆林宮發言人佩斯科夫重申，如烏克蘭使用西方非核導彈攻擊俄羅斯，根據全新核威懾政策，俄方可使用核武器回應。俄羅斯國防部隨後表示，烏克蘭使用美國陸軍戰術導彈系統（ATACMS）導彈襲擊俄羅斯，俄羅斯反導系統擊落6枚導彈中的5枚。

俄杜馬議長：恐毀俄美關係 新版俄羅斯核威懾國家基本政策提及，當地核威懾國家政策具有防禦性質，旨在將核力量潛力維持在足以確保核威懾的水平，並確保能夠保障國家主權和領土完整，能夠威懾潛在敵人，防止其侵略俄羅斯及（或）其盟友，以及若發生軍事衝突，能夠防止軍事行動升級並按照俄羅斯及（或）其盟友可接受條件使之停止。

它另提及，俄方保留使用核武器權利，藉此回應針對俄羅斯或其盟友使用大規模殺傷性武器情況；即使無核國家在有核國家的支持下對俄或其盟友侵略，均被視為聯合攻擊。如侵略對領土完整構成嚴重威脅，或白羅斯遭到侵略，俄羅斯可在境內使用核武器。普京盟友兼俄羅斯下議院國家杜馬議長沃洛金稱，如果基輔在美國的支持下使用遠程導彈攻擊俄羅斯，俄羅斯可能會在烏克蘭部署新型武器系統。他指若烏克蘭擴大這些武器的使用範圍，將徹底摧毀俄美關係。

較早前，美國國務院發言人米勒周一拒絕證實，拜登政府是否決定允許烏克蘭使用美國陸軍戰術導彈系統（ATACMS）打擊俄羅斯境內目標，僅重申美國會在適當時候調整給予烏克蘭的作戰能力。米勒表示，1.1萬名北韓士兵已部署在俄羅斯庫爾斯克州，並與烏克蘭軍隊交火，「俄羅斯將一支亞洲軍隊派往歐洲內部衝突的戰場，這是局勢的重大升級。」

韓獲通報 美允烏用ATACMS 南韓總統室一名高官周一透露，美國政府同意烏克蘭使用美製陸軍戰術導彈系統打擊俄羅斯境內目標，已提前向南韓政府通報。該名高官表示，若北韓和俄羅斯不顧國際社會勸告，持續在烏克蘭戰場上展開軍事合作，有關國家就有必要向烏克蘭提供援助，使烏方具備自衞能力，北約、美國和南韓也應該密切關注此事。

烏克蘭外交部周二發表聲明，強調烏克蘭永遠不會向佔領者屈服，俄軍將因違反國際法而受到懲罰。另外，聯合國安理會開會討論最新局勢。中國常駐聯合國副代表耿爽表示，烏克蘭危機能否早日停火止戰、實現政治解決，在相當程度上取決於美國的態度和表現。本報綜合報道