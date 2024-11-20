拜登倡各國撐烏 兼施壓哈馬斯允停火

【本報綜合報道】美國總統拜登周一在巴西里約熱內盧舉行的二十國集團（G20）峰會上，重申支持烏克蘭，又呼籲各國領導人支持烏克蘭的主權和領土完整，同時他敦促各國施壓巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯與以色列達成停火。

拜登在二十國集團峰會的開場白說道：「美國強力支持烏克蘭的主權和領土完整。我認為，在座的每個人都應該這麼做。」周日有美國官員透露，拜登已經批准烏克蘭使用美製長程導彈攻打俄羅斯境內的軍事目標。

拜登又呼籲G20各國領導人，加強向哈馬斯施壓，促成與以色列停火，他矢言要在自己總統任期的最後數周持續推動促成停火協議。拜登表示目前哈馬斯拒絕這項協議。他指協議可確保以色列的安全，讓人質回家，並結束巴勒斯坦人民及孩童的苦難。

沒參與大合照 G20與會領袖及代表當日拍攝大合照，惟欠拜登、加拿大總理杜魯多和意大利總理梅洛妮的身影。美國官員指，拜登是因後勤問題和拍攝時間提早了，所以沒有參加大合照。拜登和杜魯多其後一同到大合照地點，並與梅洛妮寒暄。