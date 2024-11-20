霍士主持達菲 獲提名美交通部長

【本報綜合報道】美國當選總統特朗普周一宣布提名53歲的霍士新聞主持人、前威斯康辛州聯邦眾議員達菲（Sean Duffy）擔任交通部長，是再次有霍士新聞主持人入閣。

特朗普過渡團隊發聲明指，達菲將運用他在國會多年累積的經驗及關係，維護及重建美國基礎設施，聚焦安全、效率及創新，大幅提升所有美國人的出行體驗。他在重建美國的高速公路、隧道、橋樑和機場時，將優先考慮卓越、能力、競爭力和美觀，確保美國港口和水壩服務於國家經濟，不會損害國家安全，並通過取消飛行員和空中交通管制員的多樣、公平和包容政策來讓美國的天空再次安全。

曾任威斯康辛州眾議員 達菲在從政前，曾於1990年代參加多個電視真人騷，包括《波士頓真實世界》（The Real World： Boston）和《明星公路之旅》（Road Rules： All Stars），並出任威斯康辛州阿什蘭縣地方檢察官，其後於2010年當選眾議員，他是特朗普的「忠粉」。他與同為霍士新聞主持人的妻子坎普斯（Rachel Campos）結婚25年，育有9名孩子，他於2019年辭任眾議員照顧患有先天性心臟病新生女兒。

特朗普早前已提名44歲的霍士新聞主持人海格塞斯（Pete Hegseth）出任國防部長，海格塞斯之後被揭在2017年捲入性侵案，其代表律師否認犯案，但承認曾向涉案女子支付掩口費。