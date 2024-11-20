特朗普勢宣布緊急狀態 軍事資產逐非法移民

傳適齡當兵無證中國人首當其衝 美國總統當選人特朗普多次揚言上台後會大規模驅逐非法移民，他周一在社交網站證實將宣布緊急狀態，並動用軍事資產執行驅逐行動。有美媒引述消息指，首批被遣返將會是當兵年齡的無證中國人。

特朗普的盟友、保守團體「司法觀察」（Judicial Watch）主席費頓（Tom Fitton）本月8日在社交平台發文，指本月初有報道稱特朗普新政府正準備宣布緊急狀態，並且動用軍事資產驅逐非法移民，以扭轉拜登政府造成的侵擾。特朗普於周一轉發並且該篇回覆貼文稱：「沒錯﹗﹗﹗」

特朗普在大選前到紐約麥迪遜廣場公園造勢時，曾揚言上台第一天就會啟動美國史上最大規模的驅逐行動，趕走罪犯，他會拯救每一個被入侵和征服的城鎮，把兇殘嗜血的罪犯關進監獄，然後盡快把他們踢出美國。他當選後已任命數名對非法移民態度強硬的人士入閣，包括南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）獲提名為國土安全部部長，移民及海關執法局（ICE）前代理局長霍曼（Tom Homan）則獲提名出任「邊境沙皇」。

曾稱近月逾3萬華人偷渡 霍曼過往討論過大規模驅逐，會先集中驅逐罪犯和國家安全威脅，不排除會驅逐整個家庭出境。霍曼周一透露，本周將前往海湖莊園為計劃做最後修改。他重申ICE會加強拘捕力度，同時需要更多資源實施計劃，而現時仍有許多假設，包括國防部是否可以提供幫助。

美國全國廣播公司（NBC）周一引述消息指，特朗普重掌白宮後首批會遣返的非法移民，將包括無證中國人。報道指，特朗普曾多次在競選集會上聲稱，來自中國的移民準備在美國建立軍隊。他在今年4月一場集會上說：「過去數月，有大約3.1萬至3.2萬無證中國人來到美國，他們當中大部分是男人，全部是當兵年齡，在我看來他們會危害美國國家安全。」

華大使稱願加強合作遣返 美國移民政策研究所數據顯示，從南、北邊境入境美國的中國非法移民，從2022年的2.7萬人增至今年的逾7.8萬人。今年4月，中國駐美大使館發言人劉鵬宇發聲明稱：「中國在遣返非法移民的問題上，與一些國家有着良好合作，並願意繼續與有關國家加強合作。」本報綜合報道