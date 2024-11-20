招聘含性別歧視 4企遭責令改正

北京市延慶區檢察院展開「保障婦女權益，促進平等就業」專案活動中，依託公益訴訟智慧線索發現分析研判平台，發現上述4間企業發布的工作崗位要求中，存在性別歧視性內容，損害社會公共利益。檢察機關其後分別前往轄區相關職能單位座談溝通，進一步釐清在婦女合法權益保障方面的職責，並對負有監督管理職責的行政主管部門發出檢察建議。

北京市人力社保局去年發布通知，明確僱主在招聘過程中，以性別為由，拒絕聘用婦女或差別化地提高對婦女聘用標準；或因結婚、懷孕、產假、哺乳等，降低女職工薪資和福利等行為，最高可處5萬元人民幣（約5.4萬港元）罰款。