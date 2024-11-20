停飛空姐17年 國航勞動仲裁敗訴

【本報綜合報道】中國國際航空一名前空姐，未經協商就被調職至地勤崗位，及後更被安排請病假，停飛長達17年。勞動仲裁近期裁定國航敗訴，應支付該名空姐108萬元（人民幣‧下同，約116萬港元）工資差額。內媒周一報道，國航已提出民事起訴，訴請判決毋須支付工資差額。

提民事起訴 冀免付工資差額 國航女員工牛宇虹憶述，自己1995年開始任職，2005年續簽長約時註明任職機艙服務員，她曾為受欺壓的同事出頭。牛女自2007年8月被停飛，最初未獲安排工作，至2012年9月調至客艙服務部任職台帳維護員，薪金比機艙服務員的每月1.4萬元（約1.51萬港元）大減。她2013年開始向上級反映優化管理，要求合法合規與其他機艙服務員續簽合約。

牛宇虹不滿受不公正待遇，委託律師處理。國航2013年11月起禁止她上班，按照病假標準出糧。牛女今年7月向北京市順義區勞動仲裁委提出申請，9月13日判決顯示，國航未能證明牛女在2014年後請病假，應當支付工資差額。國航9月24日提起訴訟，主張牛女未承擔舉證義務，應承擔不利後果。牛女則認為國航涉嫌虛假訴訟，妨礙勞動仲裁判決執行。