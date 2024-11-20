研究揭長新冠免疫機制 助診治

【本報綜合報道】新冠病毒目前已呈常態化流行，但全球罹患長新冠的患者數量仍持續增加。內地傳染病醫學中心主任、上海感染與免疫科技創新中心主任、復旦大學附屬華山醫院張文宏教授團隊近日揭示了長新冠背後的免疫機制，相關研究成果發表在《國家科學評論》（National Science Review）雜誌上。

一些患者在新冠急性期之後會經歷持續數月的呼吸困難、疲勞和腦霧等症狀，世界衞生組織定義其為新冠感染後綜合症（即長新冠），可影響多個器官或系統。張文宏教授團隊最新發表的研究通過大規模的蛋白轉錄組及代謝組學的聯合分析，揭示長新冠症狀的發生和持續背後的免疫機制，並找到診斷生物標誌物和潛在治療靶點，為長新冠的臨床診治新思路提供基礎。

應針對極需干預患者 張文宏表示，從全球來看，長新冠症狀在人群中表現出顯著的臨床和免疫異質性。其研究提供的資訊再次提示長新冠的診療需要個體化的探索，臨床需要通過分子生物學等手段，找到極需干預的患者，而不是針對所有自訴臨床症狀的患者進行干預。