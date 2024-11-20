洗車店陰招 鑿井偷水亂排污 生態損害難預估

內地官媒周日揭露，全國各地多個洗車場為節省成本，未依法配置合規供水和污水收集設備，甚至有場主私自開鑿水井取水，規避繳納水費的同時，也嚴重影響水資源循環利用，一間洗車店每年浪費的地下水高達5,000多噸。

一間店每年浪費逾5000噸 記者走訪多地調查發現，部分自助洗車場未配置污水收集與處理裝置，反而把洗車污水直接排入地下管道。河南省鄭州市一間自助洗車公司總負責人閆經理被暗訪時承認，為節約成本，旗下10多個洗車店幾乎都是按照居民生活用水的價格來計算費用。當地其中一間自助洗車店儲水罐直接連接地下水水井。記者按照洗車店每天洗100輛車粗略計算，僅一家洗車店每年就從地下偷採了地下水1,400多噸。

按民用水計費 省3分2成本 報道指，洗車用水屬於法例列明的「特種用水」類別，比居民生活用水貴。以甘肅省蘭州市為例，特種用水價格每噸15.95元（人民幣‧下同，約17港元），而居民生活用水則每噸最高5.25元（約5.6港元）。部分正規油站的免費洗車服務也使用類似方法節省成本。鄭州市紫辰路大橋石化加油站職員坦言，只要打一口井就能實現用水自由。

打井隊對自己的違法行為心知肚明，但在利益驅使下仍然鋌而走險，為各種洗車場開展打井偷水的業務。報道指，洗車場、打井隊，不少商家為追求利益最大化，無視法律法規和道德準則，嚴重影響了水資源可持續利用的必要性，若不加以嚴厲整治，必將對社會發展和生態平衡造成難以估量的損害。本報綜合報道