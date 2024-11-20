向企業索要香煙 山西社區幹部受查

回應指屬地產商捐贈

有網民周一在社交平台發影片稱，8月12日在萬柏林區小井峪街道辦大井峪社區一個會議室內，包括社區黨委書記、副書記、居委會主任等人圍坐在會議桌旁，一名工作人員依次將一條條香煙分發給在座各人，只有居委會主任將香煙退回。畫面配文稱是「公開在村委會會議室對從企業索要來的名貴香煙現場分贓」，直至會議結束，眾人拿煙離開。知情者透露，書記索要的香煙是芙蓉王，每包價格介乎26至100元（人民幣‧下同，約28至108港元），現場瓜分香煙料值逾5,000元（約5,440港元）。