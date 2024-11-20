匈國靠華投資發展經濟 料汽車業將佔GDP三分一

匈牙利經濟部長 納吉

【本報綜合報道】匈牙利早前和中國簽署18項雙邊協議，加強兩國經濟和文化聯繫。匈牙利經濟部長納吉（Marton Nagy）在周日發表訪談中表示，中國的投資令汽車產業在匈牙利經濟中保持強大核心地位，預計汽車產業最終將佔到匈牙利國內生產總值（GDP）近三分之一。

納吉表示，歐盟直接從中國出口的汽車徵收高達45%的關稅，這項不友善舉措是相當愚蠢的一步。歐盟利用關稅無法使自己的汽車工業在兩年至4年內變得更加強大，歐盟必須向汽車產業提供大量補貼及研發資金，但沒有任何迹象表明歐盟有意這麼做。納吉認為，即使美國當選總統特朗普有意對中國進口所有商品徵收60%的關稅，匈牙利依然能夠繼續與北京保持緊密關係。

為華企供公平條件創機會 數據顯示，匈牙利目前正陷入經濟衰退，預計今年預算赤字將達到當地GDP的4.5%左右，遠高於歐盟3%上限。匈牙利總理歐爾班早前表示，將繼續為中國企業在匈牙利投資提供公平條件，將創造機會，把最現代的西方及東方技術連結在一起，並在匈牙利建立合作。