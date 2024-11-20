受賄案完成調查 中石油前董事長被起訴

檢察機關起訴指控，王宜林利用擔任新疆石油管理局勘探開發研究院黨委副書記、院長，新疆石油管理局黨委常委、副局長，中國石油天然氣股份有限公司新疆油田分公司黨委書記、總經理，中國石油天然氣集團公司黨組成員、副總經理，中國海洋石油總公司黨組書記、董事長，中國石油天然氣集團有限公司黨組書記、董事長等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑事責任。

以職務便利 大搞權錢交易

現年68歲的王宜林是江蘇連雲港市贛榆區塔山人，早年在新疆石油管理局任職，曾任中國石油集團總經理助理、副總經理、黨組成員、集團安全總監等職務。他2011年4月任中國海洋石油總公司董事長、黨組書記，2015年5月重返中石油接任董事長，2020年1月被免職。他2020年12月任中國長江三峽集團有限公司外部董事，聘期為3年。他今年2月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，7月被開除黨籍，調查指他長期結交政治騙子，大搞權錢交易等。