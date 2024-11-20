傳柯文哲曾欲辭黨主席 冀由黃國昌接任

【本報綜合報道】台媒近日報道指，因京華城改建弊案被羈押的民眾黨主席柯文哲在檢方庭訊時，脫口說出要辭任黨主席，讓民眾黨立委黃國昌接任。台北地檢署昨日回應指，對無關案情的私人事務，不干涉也不便回應。黃國昌則指，民眾黨是一個有制度的政黨，不容綠營側翼說三道四，強調目前沒任何代理黨主席的問題。該黨周一已決議，柯文哲繼續請假3個月。

現續請假3個月 據報道，柯文哲於9月18日羈押半個月時，已預判案情走向對他不利，在庭訊時脫口說出「一人政黨開始，不能一人政黨結束，我一定要辭黨主席，要黃國昌接任，再來北士科、台智光，一個案子押我4個月，不知道要幾年」。當日檢察官提訊柯文哲查政治獻金等金流，他疑意識到後續還有其他弊案，在鄭深元等委任律師及檢察官面前吐露心聲。台北地檢署回應指，承辦檢察官偵辦此案是以被告所涉犯罪事證為偵查範圍，不介入被告私人事務或無關案情事項。

另外，台北地檢署偵辦柯文哲政治獻金案，懷疑他與親信李文宗以成立木可公關公司，將肖像權授權給木可製作競選商品，將支持者購買價金匯入公司帳戶後挪用，日前聲請扣押木可公司銀行帳戶逾3,883萬元新台幣（約931萬港元）獲准。由於李文宗的羈押期限下周屆滿，檢方昨日上午再度提訊他釐清侵佔過程。