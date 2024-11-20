國民黨立委提修法 刪「吳斯懷條款」惹議

按照吳斯懷條款規定，台軍退役將領赴大陸不得向大陸國旗行禮或唱國歌，否則將被罰砍退休俸。基進黨台南黨部執行長吳依潔表示，翁曉玲就任後，不僅多次表態「我們就是中國人」，更身體力行推動議會擴權、憲法訴訟法修正草案等，都是破壞憲政秩序及社會穩定。翁曉玲則指，台灣基進黨告發她有不當言論、提案，卻無具體事證，已經無法無天，行為惡劣又惡質，地檢署應該主動調查、偵查台灣基進黨是否構成政黨違憲。

翁曉玲早前在台灣運動員於法國巴黎奧運奪金後，形容台灣運動員是「中國人的驕傲」，引發島內綠營不滿。她表示，從歷史、文化、血緣，還有諸多角度，台灣人就是中國人，中國人不是大陸的專有名詞，住在台灣，同樣也是中國人，也是廣義的華人。