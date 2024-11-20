大陸被指曾出手干預 德拒賣潛艇重要裝備予台

影響台灣後續自建進程 海鯤號明年首季難海試 台灣前海軍上校郭璽周一爆料稱，台自建潛艇某項「心臟」裝備，因大陸出手干預，德國製造商已決定不再賣給台灣，恐影響台灣打造第二和第三艘潛艇的進程。他又指出，受各種問題困擾，海鯤號絕不可能在明年3月進行海試。

台船公司不予回應 郭璽在直播中指出，台灣想完成自建潛艇的第二和第三艦，像海鯤號這樣簽完約，是有困難的，因為其中有一個最重要的裝備，製造商已正式發函給台灣國際造船公司說「不賣了」，原因是大陸干預。他引述外國人消息指，如真的不賣，當初「德國轉英國」的路線將斷線，台方曾尋求其他解決方案，但德方不同意。對於郭璽的言論，台船公司表示「均不予回應」。

紅區零件 無力自研 據報道，自建潛艇所需零件非常龐大和複雜，台灣以裝備獲得與製造難度分為綠區、黃區及紅區三大塊。綠區是台灣可以自主生產；黃區是有困難但有自製潛力；難度最高的紅區例如戰鬥系統、數碼聲納系統、潛望鏡、帆罩、柴電主機、魚雷發射管，以及技術性高的電瓶等，屬高度敏感，台灣無研製能力，必須尋求境外商源。

郭璽另在直播中表示，海鯤號的問題包括現有團隊經驗不足、推卸責任等，如果每一個測試都要依照標準程序做完並合乎規定才通過，相信明年下半年要海試都很勉強。他以海鯤號的「整合系統」為例，指其問題不是多花幾天就能解決。

早前報道指，海鯤號原定去年10月進行泊港測試後，隨即進入海上測試，以爭取今年底前交艇。惟今年9月，海鯤號被揭有70多項泊港測試項目有待改進後再補測。台灣海軍參謀長邱俊榮當時表示，有10多項測試要改進缺失；防務首長顧立雄則稱，預計海鯤號明年3月底至4月初海試，並按照合約管制在明年11月交艇。本報綜合報道