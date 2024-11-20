萬宜轉弱逼近海南島

【本報綜合報道】中央氣象台昨日繼續發布颱風藍色預警，熱帶風暴「萬宜」當日上午減弱後，處於西沙永興島東北方向約310公里的南海東北部海面，將逐漸靠近海南島。未來3天，海南島部分地區料有強風暴雨，文昌、瓊海到陵水一帶海面陣風可達10至11級。受風暴潮影響，廣東汕尾陸豐市碣石、甲子、甲西等多個鄉鎮周一出現海水倒灌情況。

萬宜預計將以時速15至20公里向西偏南方向移動，向海南島東南部海面靠近，強度逐漸減弱。受萬宜和冷空氣共同影響，海南島部分地區風力強勁，該省氣象台預計，周二白天至周四夜間，文昌、瓊海到陵水一帶海面東北風8至9級、陣風10至11級，三亞、樂東到儋州一帶海面偏北風5至6級、陣風7級。

汕尾多地海水倒灌 昨日下午2時至今日下午2時，廣東西南部、海南島中東部、台灣島西部和北部等地部分地區料有大到暴雨，其中海南島東北部或有100至120毫米大暴雨。當局呼籲相關水域水上作業和過往船舶回港避風，加固港口設施，停止室內外大型集會和高空等戶外危險作業。陸豐市應急管理局工作人員昨日表示，多個鄉鎮出現海水倒灌後，已及時處置，未出現傷亡。當地因應打風，未來兩天需持續觀察是否繼續出現海水倒灌，建議居民減少外出。