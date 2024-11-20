兩虎入村傷人 多部門聯合尋找

【本報綜合報道】黑龍江省七台河市勃利縣周一有兩隻老虎闖入村，咬傷一名男村民的手臂。內媒昨日報道，縣公安局、林業和草原局、應急管理局等部門及屬地鄉鎮工作人員已到場追蹤，仍在搜尋虎蹤。勃利縣當局專家表示，非必要情況下不會擊斃老虎，除非牠正在傷人。

勃利縣林業和草原局通報，被咬傷村民傷勢穩定。該縣雙河鎮工作人員表示，只在吉興鄉的監控中發現了動物從村民門外的道路跑過去，現在不允許農戶入山，非必要不出門，村屯外圍做好安全防護，林業站工作人員駕駛巡防車沿附近山區的村屯巡邏。

黑龍江省林草局召開東北虎保護工作緊急會議，進一步強化東北虎保護相關工作，加強衝突防範，確保人虎安全。會議指出，勃利縣作為東北虎種群非重點分布區，此次傷人事件需引起格外重視，並加強風險防範。

目前處繁殖季節 東北林業大學野生動物研究所所長張明海分析指，目前處於老虎的繁殖季節，在發情期中的老虎可能會長距離移動以尋找配偶。專家建議，遇到老虎應保持冷靜，同時注意隱蔽和退讓，找尋可躲避的地方，必須安靜不引起對方注意。