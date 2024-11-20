的哥遇殺人疑犯 拖時間助警追捕

【本報綜合報道】湖北省武漢市一名的士司機上周四接載到一名涉謀殺案的男疑犯，期間假裝為座駕充電拖延時間，成功協助警方實施抓捕行動。負責案件的湖北省荊門市警方周日為該司機送上錦旗，並獎勵現金1,000元人民幣（約1,080港元），感謝他沉着冷靜面對疑犯，配合警方工作。

司機尹老五上周四上午8時30分許接載一名20多歲男子，對方要求去近1,100公里外的山東濰坊。行駛途中，乘客突然要求尹師傅開快一點，並坦言自己殺了人，想趕回家和親人吃飯道別。尹老五聞言生疑，其後接到警方致電要求拖延時間，配合追捕該乘客，於是他謊稱要為車充電，駛入附近服務區，並讓乘客暫時休息，最終等來警方到場逮捕疑犯。