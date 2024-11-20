村漢殺妻碎屍 公安懸紅通緝

【本報綜合報道】浙江省諸暨市公安局上周六發布懸賞通告，追緝一名涉及重大刑事案件的男疑犯。內媒昨日報道，同村村民透露該男子殺了自己的妻子，並且碎屍，目前仍然在逃。

賞格3.2萬 懸賞通告稱，諸暨市公安局應店街派出所上周六下午4時許接報一宗重大刑事案件，初步偵查顯示，54歲漢族男子徐一平有重大作案嫌疑，他是應店街鎮紫閬村人，為長方臉、短髮，中等身材，身高約1.72米。通告指出，凡提供線索抓獲疑犯，獎勵3萬元人民幣（約3.2萬港元）。公安機關將嚴格保密舉報人訊息，如故意隱瞞不報、窩藏疑犯或為其逃避偵查提供幫助，將依法追究刑事責任。

有網民在社交平台發布影片，顯示當地村民手持棍棒，整裝待發。有人展示懸賞通告內容，又有人稱是抓殺人犯，「還是極端性質的殺人」。紫閬村多名村民證實徐一平為本村人，常年生活在村中。諸暨市公安局工作人員表示，懸賞通告相關案件為疑似命案，對於「殺妻、碎屍」的說法，則稱有待疑犯到案，調查清楚後才通報具體案情。