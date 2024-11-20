校園襲擊等案頻發 最高檢促排查防控

會議強調，要認真學習貫徹中央廣東珠海市駕車衝撞行人案件作出的重要指示精神，把保障民眾生命安全和社會穩定放到更突出的位置抓緊抓實，同時要全面、準確貫徹寬嚴相濟刑事政策，堅持懲治犯罪與預防犯罪並舉、依法從嚴與依法從寬並重。此外，在檢察辦案全過程各環節推動矛盾糾紛法治化實質性化解，及時把矛盾糾紛化解在基層、化解在萌芽狀態，切實防止潛在隱患變成現實風險、現實風險變成現實危害。會議又指出，首次對最高檢本級辦理案件開展質量評查，是最高檢以上率下帶頭落實和完善司法責任制，一體抓實業務、案件和質量管理，促進嚴格依法辦案、公正司法的重要舉措。