湖南漢車撞小學外群童

多人受傷送院 報復社會又一宗 湖南省常德市鼎城區永安小學門前周二發生車撞人事件，有多名學生被撞。內媒向當地有關部門求證，一名工作人員證實事件中多人受傷，無人死亡；又指開車撞人的男子並非學生家長，事後已被控制。警方同日通報，傷者第一時間送往醫院救治，目前均無生命危險，肇事男子已被抓獲。

網上消息指，一名男子疑為報復社會，開車衝撞上學的小學生。另有傳事件疑涉校園欺凌，有人稱該男子的9歲兒子被4名同學圍毆致單邊睾丸破裂，但學校老師領導均不作為，才令他情緒崩潰犯案。事發時正值小學生返校上課的時間，現場孩子四散奔逃，大喊救命，司機據報被群眾合力制服。網傳照片顯示，有多人被撞傷躺在地上，其中有揹着書包的小學生，大批家長和小學生圍觀，情況一片混亂。

兇徒遭多人毆打制服 現場影片顯示，有多人圍毆一名男子，其中更有人持棍棒毆打，被打者疑是肇事司機，最終被打倒在地。男子被現場民眾制服拖走時，臉上露出詭異笑容。網傳消息指，傷者已送院治療，司機隨後被警方當場逮捕。有網民懷疑此事是模仿早前珠海車撞人案，怒斥肇事司機如有不滿可向政府舉報或報警求助，不應用小學生「出氣」。

當地有關部門工作人員對內媒稱，事發於早上7時37分許，在常德鼎城區玉霞街道雙潭路附近，正值學生入校上課高峰時段。涉事男子駕車試圖衝入校園，期間撞倒保安、學生及多名家長。目前，所有傷者均已被送往當地醫院接受緊急治療，確認無生命危險，當地警方亦已到場處理。警方指，肇事者為39歲男子黃×，事件正在進一步調查處理。本報綜合報道