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天舟七號再入大氣層
為中國空間站天和核心艙運送物資的天舟七號貨運飛船（圖），周日晚上9時25分受控再入大氣層，過程中燒蝕銷毀了絕大部分器件，小量殘骸落入預定安全海域，宣告完成使命。天舟七號今年1月17日發射升空，上周日順利撤離空間站組合體，並在獨立飛行期間，成功釋放一顆青少年科普衞星。
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