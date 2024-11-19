為中國空間站天和核心艙運送物資的天舟七號貨運飛船（圖），周日晚上9時25分受控再入大氣層，過程中燒蝕銷毀了絕大部分器件，小量殘骸落入預定安全海域，宣告完成使命。天舟七號今年1月17日發射升空，上周日順利撤離空間站組合體，並在獨立飛行期間，成功釋放一顆青少年科普衞星。