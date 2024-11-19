3.7萬年劍齒幼虎遺骸罕見 毛皮四肢冰封保鮮

已滅絕的幼年劍齒虎冰封木乃伊遺骸，2020年在俄羅斯西伯利亞雅庫特巴迪亞里哈河一帶出土，來自3.7萬年前更新世晚期，保存狀態完好，毛皮、頭部、軀幹及四肢幾乎未有腐爛，為學者提供罕見觀察機會，可擴展對劍齒虎屬分布範圍理解，進一步解開史前動物神秘面紗。

該幼年劍齒虎生前出生約3周後死亡，在寒冷冰封下保存至今。研究發現，相比現代獅子幼崽，牠的頸部粗兩倍，下巴更寬闊，用於容納標誌性牙齒，但因太年幼而尚未長出劍齒。

腳掌肉墊較現代幼獅寬闊 此外，幼年劍齒虎的爪鋒利且彎曲、耳朵較小、前肢修長，深色毛皮短、厚而柔軟，每根毛長約2至3厘米，也顯示出劍齒虎為了捕食，同時適應寒冷氣候所演化出的特徵。其腳掌肉墊亦比現代幼獅的爪上肉球更寬闊，方便牠在厚雪上行走時分散重量。

劍齒虎屬曾廣泛分布於歐亞大陸、非洲和美洲，在約1.2萬年前的更新世晚期滅絕。研究人員指出，這是古生物學史上首次研究一種在現代動物群中，無類似物種的已滅絕哺乳類動物。研究近日發表於國際期刊《科學報告》。本報綜合報道