特朗普團隊 對財長人選現分歧

特朗普過渡團隊共同主席 盧特尼克

【本報綜合報道】美國總統當選人特朗普已陸續公布多個主要內閣任命，財政部長的人選則遲遲未有決定。美媒周日披露，特朗普團隊對財長人選有內部分歧，特朗普本周將會見多名新人選，包括鷹派投資銀行家、前聯邦儲備局前理事沃爾什（Kevin Warsh），以及龍頭私募基金阿波羅全球管理的共同始創人兼行政總裁羅恩（Marc Rowan）。

盧特尼克與馬斯克關係深 知情人士指，原本的財長熱門人選是特朗普過渡團隊共同主席、金融集團建達行政總裁盧特尼克（Howard Lutnick），以及特朗普經濟顧問投資者貝森特（Scott Bessent），惟特朗普對二人有猶豫，已放慢遴選進度，將邀請更多可能人選到海湖莊園面試。特朗普近日對盧特尼克有不滿，認為對方意見太多，為自身利益操縱過渡程序。貝森特則仍然是財長人選之一，特朗普經濟圈子內的人亦提出貝桑可領導白宮國家經濟委員會。

盧特尼克與美國富豪馬斯克關係緊密，後者在自家社交平台「X」發文指貝森特是一成不變的選擇，盧特尼克會帶來改變，一成不變會令美國走向破產，而美國需要變革。獲特朗普提名任衞生部長的小羅拔‧甘迺迪亦表態支持盧特尼克。

特朗普經濟顧問投資者 貝森特 前聯邦儲備局前理事 沃爾什 阿波羅全球管理共同始創人 羅恩