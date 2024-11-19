未上任已爆醜聞 美候任防長捲性侵 準司法部長嫖17歲女

美國總統當選人特朗普提名的部分內閣人選引起爭議，其中獲提名當防長的海格塞斯，被揭幾年前性侵一名女子，並向她支付「掩口費」；至於獲特朗普提名為司法部長人選的蓋茨，則被指與一名17歲少女進行性交易。醜聞或影響兩人提名獲參議院確認。

海格塞斯與事主和解 《華盛頓郵報》報道，一名自稱是受害人朋友的女子，上周向特朗普的過渡團隊提供資料，詳述性侵事件。事發於2017年10月，海格塞斯在加州出席共和黨一項婦女活動，其後一名已婚女子報稱被海格塞斯性侵。當地警方證實，曾調查海格塞斯涉及性侵犯的指控，但他無被檢控。兩人在事件後大約兩年半達成和解，並簽署保密協議。

海格塞斯的律師指，有關性行為是在雙方自願下進行。當時擔任新聞主持人的海格塞斯擔心一旦面對訴訟，可能會被霍士新聞頻道開除，所以向女子付款，作為和解。海格塞斯最終沒有被起訴。律師沒有透露相關金額，又指海格塞斯是被勒索的受害人，形容事件是成功的敲詐。據報特朗普重新評估相關提名；特朗普團隊暫時未有置評。

另一方面，獲特朗普提名出任司法部長的蓋茨，較早前被揭涉及和17歲少女有性交易、非法使用藥物及不當收受利益。參議院道德委員會原定上周五公開蓋茨的道德報告，但蓋茨在獲特朗普提名後立即辭去參議員職務，按程序報告不可公開；蓋茨則否認有任何不當行為。

參院確認提名存暗湧 共和黨參議員馬林周日在美國全國廣播公司（NBC）的節目上指出，身負司法部長重任的蓋茨，其背景是否清白非常重要，參議院有權確認或否決特朗普對高級職位的提名，因此必須查看這份報告。而共和黨籍的眾議院議長約翰遜日前稱，道德委員會不應公布報告。他周日依然堅持這一立場。本報綜合報道