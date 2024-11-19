石破茂內閣支持率谷底反彈 升7.9%仍得四成

上述調查上周六至周日舉行。被問及是否支持修改年收入超過103萬日圓（約5.2萬港元）就會產生個人所得稅的「年收入壁壘」，近七成受訪者表示「贊成」或「傾向於贊成」。所謂年收入壁壘是指，在一定條件下，勞動者年收入只要超過103萬日圓、106萬日圓（約5.3萬港元）及130萬日圓（約6.5萬港元）就會產生厚生年金的保險費等負擔，到手收入相應減少，導致部分人寧願減少工作時間，也不賺取更多人工。