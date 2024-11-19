朝再空投垃圾氣球 含對韓傳單

【本報綜合報道】南韓聯合參謀本部昨日表示，北韓當日凌晨再次向南韓投放約40個垃圾氣球，已確認首都圈和京畿道有20多個墜落物，這批氣球攜帶的物品主要為對韓傳單等，不含危害安全的物質。

韓斥造成不安 警告勿考驗耐心 聯合參謀本部批評北韓不顧南韓軍方的再三警告，再次向南韓空飄垃圾氣球，北韓累計施放的7,000多個垃圾氣球引起南韓國民不安，造成人力、物力損失，甚至墜落在國賓活動現場，類似的挑釁行為不容忽視。韓方嚴正警告平壤不要再考驗韓軍的耐心，今後發生所有事態的責任都在於朝方。

這是北韓自10月24日後，時隔約3周再次向南韓空投垃圾氣球，也是北韓今年以來第31次向南韓空飄垃圾氣球。北韓領袖金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正周日曾發表談話，強烈譴責南韓空投反朝政治宣傳品，並強調朝方的忍耐有限，韓方將付出代價。

另外，針對北韓上月炸毀兩韓陸路交通線，南韓統一部周一表示，北韓此舉可以視為不會償還貸款，現考慮要求北韓償還，正研討先敲定貸款規模。