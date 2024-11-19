英首相澳總理與華領導人會面

【本報綜合報道】二十國集團（G20）峰會昨日在巴西里約熱內盧召開，國家主席習近平在峰會期間分別與英國首相施紀賢及澳洲總理阿爾巴內塞舉行會談。

習近平與施紀賢會面時指出，當前世界進入新的動盪變革期。中英作為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，既肩負推動各自國家發展的重任，也承擔應對全球性挑戰的責任。雙方應該秉持戰略夥伴定位，堅持相互尊重、開放合作、交流互鑑，實現互利共贏，共同書寫中英關係健康穩定發展的下一個篇章。

冀經貿等領域合作 施紀賢則稱，英中之間擁有廣泛共同利益，對解決全球性挑戰、維護世界和平和發展負有重要責任。英方希望秉持相互尊重和平等坦誠的精神，同中方加強對話，增進相互了解，在經貿、科技、財政金融、衞生醫療、教育、應對氣候變化等廣泛領域開展交流合作。英中都堅持多邊主義，英方願同中方加強多邊溝通，推動政治解決地區熱點問題。

習近平之後與阿爾巴內塞會面，他指中澳之間沒有根本利益衝突，只要雙方堅持相互尊重、平等相待、求同存異，中澳關係就一定能發展好。習近平強調，中方願進口更多澳洲優質產品，鼓勵中國企業赴澳投資興業，希望澳方為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。阿爾巴內塞表示，澳中關係在包括貿易在內的各領域取得令人鼓舞的進展，為兩國人民帶來實質的利益。澳方堅持奉行一個中國政策，反對脫鈎，主張推動經濟全球化，希望同中方加強在能源轉型、氣候變遷等方面合作。