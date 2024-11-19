習近平抵里約熱內盧 將赴G20峰會

【本報綜合報道】中國國家主席習近平周日抵達巴西里約熱內盧，將出席二十國集團（G20）領導人峰會，並國事訪問巴西。

專機抵達加里昂空軍基地後，習近平發表書面講話表示，近年來在自己與巴西總統盧拉的戰略引領下，兩國政治互信持續深化，務實合作碩果纍纍，人文合作多點開花，傳統友誼煥發出新的時代生機。中巴兩國在國際上共同發出全球南方的正義聲音，為促進世界和平和發展，作出重要貢獻。

中巴建交50載 習近平又指，今年兩國隆重慶祝建交50周年，中巴關係站在承前啟後、繼往開來的重要歷史節點，期待與盧拉就進一步提升中巴關係、加強兩國發展戰略對接，並就共同關心的國際與地區問題深入交換意見，相信這次訪問將進一步增進兩國戰略互信，深化雙方各領域交流合作，引領中巴關係開啟下一個黃金50年。

習近平期待出席G20峰會，同各方一起共商大計，共謀發展，共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動二十國集團作為國際經濟合作重要平台繼續發揮更大作用。

今屆G20峰會將主題討論社會包容與對抗飢餓與貧窮、全球治理機構改革、可持續發展與能源轉換等議題，並預計會談及俄烏衝突、中東等地區局勢。

美媒周一引述知情人士透露，土耳其總統埃爾多安將在峰會上提出俄烏停火建議，包括讓烏克蘭10年內不提出加入北約，保證繼續向烏提供武器，並把俄羅斯控制的烏東頓巴斯劃為非軍事區，安排國際軍隊進駐。