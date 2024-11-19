俄空襲釀烏10死 波蘭總理：電話外交無用

【本報綜合報道】俄羅斯周日對烏克蘭發動大規模空襲，造成烏克蘭全國至少10人死亡。烏克蘭空軍發言人伊格納特在社交媒體上形容，這是一個地獄般的夜晚。波蘭總理圖斯克同日指，電話外交無法阻止俄羅斯對烏克蘭發動襲擊。德國總理紹爾茨近日曾與俄羅斯總統普京通話。

圖斯克在社交網上指，沒有人能用電話阻止普京，今次襲擊是這場戰爭中規模最大的襲擊之一，這證明電話外交無法取代整個西方對烏克蘭的真正支持。俄軍的襲擊導致烏克蘭全國大規模停電，人們擔心即將到來的冬天將會十分艱難。

烏大規模停電 烏克蘭總統澤連斯基周日稱，過去一周，俄軍使用了近140枚各類導彈、900多枚制導航空炸彈和600多架攻擊無人機。他指摘莫斯科試圖用寒冷和停電來恐嚇烏克蘭人。烏克蘭外交部長西比加在襲擊發生後稱，這是戰犯普京對最近打電話和拜訪他的所有人的真實回應，烏方需要通過實力而不是綏靖政策來實現和平。紹爾茨周日堅稱柏林對基輔的支持堅定不移，稱烏克蘭可以信賴德國，德國不會背着烏克蘭做出任何結束衝突的決定。

另外，俄羅斯國防部周日在戰報中指出，俄軍一日內在庫爾斯克州邊境地區，剷除烏軍320名軍人，摧毀一架步兵戰車，5名烏克蘭軍人投降。國防部又指烏軍部隊未能衝出俄羅斯北方集團軍，在庫爾斯克州奧爾格夫斯卡亞叢林地區設置的包圍網，大批烏軍死亡或被俘虜。