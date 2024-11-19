美傳准烏遠程導彈攻擊 俄：第3次大戰在即

拜登離任前趕拍板 制衡朝軍插手衝突 俄烏戰爭即將踏入1,000日之際，美媒指總統拜登已批准烏克蘭使用美國提供的遠程武器攻擊俄羅斯縱深地區，以回應北韓派兵參與俄烏戰事。這是華府在俄烏戰爭政策的重大逆轉，有俄羅斯國會議員警告，美國允許基輔深入打擊俄羅斯的決定，或引發第三次世界大戰。

多間媒體報道，烏克蘭計劃在未來數日內進行首次遠程攻擊，但基於操作安全考慮，沒有透露細節，而獲放寛使用限制的是美國陸軍戰術導彈系統，其射程可達306公里。美國官員指，行動的其中一個目的是阻止北韓派遣更多士兵到俄羅斯，預料烏軍初期會集中攻擊已有北韓士兵派駐的俄羅斯邊境庫爾斯克地區，稍後可能擴大攻擊範圍。

料1.2萬朝兵抵俄 美韓情報部門估計，目前有大約1.2萬名北韓士兵被派往俄羅斯。拜登將於明年1月卸任，今次是趕在總統當選人特朗普上任前，對烏克蘭使用美製遠程武器攻俄開綠燈。白宮、國防部及暫時未有置評。一直爭取解除使用武器限制的烏克蘭總統澤連斯基表示，有關說法未有正式公布，但強調攻擊並非空口說白話。

俄：烏克蘭或瓦解 克里姆林宮發言人佩斯科夫昨日指出，華盛頓的卸任政府顯然打算對局勢火上加油，警告：「若然西方武器射進俄羅斯腹地，將不再是烏克蘭自行瞄準俄羅斯，而是那些批准使用遠程武器國家的行為，總統普京已明確表明立場。」俄羅斯上議院聯邦委員會國際事務委員會第一副主席賈巴羅夫（Vladimir Dzhabarov）表示，華盛頓做法可能引發第三次世界大戰；聯邦委員會高級成員克利沙斯（Andrei Klishas）亦指出，西方已經決定把事態升級到這種程度，可能導致烏克蘭的國家地位明天早上就會徹底瓦解。

華：各方應助降溫 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利昨日重申，希望歐盟成員國能夠同意允許烏克蘭使用其提供的武器打擊俄羅斯境內目標。德國外長貝爾伯克指出，美國的決定是對其他合作夥伴已提供支持的進一步強化。法國政府表示，烏克蘭在俄境內使用法國提供的導彈仍然是一個「選項」。與美國總統當選人特朗普關係密切的富豪馬斯克則表示，拜登是在鋌而走險，因為俄羅斯會作出對等報復。

在北京，中國外交部發言人林劍昨日表示，中方在烏克蘭問題上的立場一貫且明確，有關各方應以負責任方式推動局勢降溫，為盡早實現停火、政治解決危機積累條件，中方始終鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力，願繼續以自己的方式為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。他又重申中方在軍品出口方面一向採取慎重負責的態度，從未向衝突當事方提供致命性武器。

另外，佩斯科夫周日重申，普京暫沒與特朗普通話計劃，但有需要可立即組織籌備。《華盛頓郵報》早前報道，特朗普本月7日曾與普京通電話，期間建議對方不要升級侵烏戰爭，並警告：「華府在歐洲仍有相當大的軍事存在。」佩斯科夫翌日澄清，有關報道與事實不符。本報綜合報道