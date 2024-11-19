逾400人網購黃金遇騙 涉款近2200萬元

內媒上周五報道，受害者之一、來自湖南長沙的陳女士10月在投資群認識了一名網友，對方推薦她到麥多多購買黃金。她在麥多多購買了價值47萬元（約51萬港元）的黃金，但遲遲未發貨。該名網友如今也失聯，對方創建的群聊也解散了。平台自11月7日起不再回覆消費者，且辦公地點已人去樓空。另一名受害者、來自河南的李女士表示，麥多多出售的黃金比較便宜，因此很多人搶購，她買了10萬元（約11萬港元）的黃金，如今血本無歸。