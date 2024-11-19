挨商場扶手電梯 少女失平衡墮斃

山東萬象匯4樓高直飛 後腦勺着地 山東省濟寧市新開張的大型商場萬象匯上周六晚，有一名14歲少女倚靠在4樓的扶手電梯扶手帶期間失去平衡，加上玻璃護欄脫落，令她直接從高處墮下，最終傷重不治。當地派出所翌日表示，仍在調查事故具體原因，將適時通報。

玻璃護欄脫落 網傳畫面可見，身穿白衣的少女事發時倚靠在扶手電梯，身後是一幅不到一米高的玻璃護欄。她掉下去前，還轉身抬起一隻腳、向一側倚靠。惟畫面大約過了4秒鐘後，玻璃護欄脫落，她失去重心後想捉住扶手電梯但失敗，最終從4樓高處墮下，直墮一樓的中庭，身旁有大量碎玻璃和血漬。

事發後，一對男女焦急地在少女身邊查看，並且傳來撕心裂肺的哭喊聲，不知是否為她的父母。有消息人士稱，商場剛開業、人特別多，事發地點距離醫院大概一公里左右，但因為外面塞車，令救護車10多分鐘才到場。救護車隨後把少女送往醫院救治，但她傷勢過重，加上墮地時後腦勺着地，搶救無效身亡。

本月初始開業 涉事商場萬象匯本月2日才開業，警方本月6日曾到商場進行內部安全檢查，重點查看商場內部人員配備情況、監控設備存儲運行情況、安全管理制度、突發事件應急處置措施落實情況等。據萬象匯工作人員介紹，商場周日正常營業，正在配合警方進行積極調查，以警方公布的訊息為準。有內媒指出，如何判定責任還需等待調查通報，但呼籲家長需要看好自己的小孩，平時多給他們灌輸安全常識，千萬不要靠近危險的地方，否則發生了悲劇，就無可挽回。本報綜合報道