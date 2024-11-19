65歲及以上人口達2.17億 東北三省老齡增長最快

上海戶籍人口重度高齡化

截至2023年底，全國60歲及以上老年人口達到2.97億，佔總人口21.1%，其中65歲及以上老年人口2.17億，佔總人口的15.4%。遼寧是全國高齡化程度最高的省份，65歲及以上人口比例達到21.1%。上海65歲及以上人口佔比達到19.6%，是省級層面第二高的地區。但上海聚集了較多外來年輕人，如果只看戶籍人口，上海65歲及以上人口佔比已達到28.8%，也可視為重度高齡化。