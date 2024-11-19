「萬宜」進襲海南 金廈泉小三通停航

【本報綜合報道】大陸中央氣象台網站昨日預測，受冷空氣和強烈熱帶風暴萬宜的共同影響，南海中北部、華南沿海等地將有大風。上午10時，海南省及珠海市氣象部門分別發布颱風藍色和白色預警。受東北季候風及颱風外圍雲系影響，台灣金門吹起9至10級強陣風。由於金廈海域海象惡劣，金廈泉小三通早上10時30分起全線停航。

華南地區將有較強降雨

萬宜昨日凌晨進入南海海域，早上8時距離海南省三沙市（西沙永興島）偏東方向約630公里。大陸中央氣象台上午發布颱風黃色預警，預計萬宜將以每小時約20公里速度向西偏北轉偏西移動，強度維持或略有加強，並向海南島東部海面靠近，今日起強度將快速減弱。昨日日間至晚間，台灣海峽、南海北部風力9至10級，陣風11至12級，颱風中心經過的海域或地區陣風更達13至14級。今日至明日，華南地區將有較強降雨，廣東、廣西、海南等地部分地區有中到大雨，局部暴雨。