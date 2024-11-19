逾40寵物犬 疑遭投毒身亡

【本報綜合報道】廣東省廣州市近日傳出有寵物犬被投毒身亡，引起關注。廣東省寵物產業協會上周六通報，目前已確認有超過40隻寵物犬疑因中毒死亡，受影響地區涉及市內多個區，其中白雲區、海珠區和番禺區報告的案例數較多。該協會已成立專案工作小組，與相關政府部門密切溝通，配合警方調查事發原因。

廣州天河區一名民眾在網上發文，指本月7日帶愛犬外出玩耍，牠在回家後出現嘔吐症狀，嘔吐物有狗糧和雜草等，隨後症狀加劇倒地慘叫，四肢抽搐，口吐白沫，大小便失禁，到處亂撞等情況。寵物醫院檢查後判斷是中毒，最終搶救無效不治。該名網民檢查住家周邊環境，發現嘔吐物中的肉乾。

協會啟動應急響應機制 廣東省寵物產業協會通報稱，協會陸續收到廣州地區多宗寵物犬疑似中毒的報告，已啟動應急響應機制，介入調查。經初步統計，事件主要集中在11月8日前後，受影響地區包括廣州花都區和從化區等地。協會呼籲民眾若掌握相關線索，可向警方報案或向協會反映。