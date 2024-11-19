黑龍江兩虎撞閘闖村 噬男子臂恐斷

與虎對望

黑龍江省七台河市勃利縣周一有兩隻老虎闖入村，咬傷一名男性村民的手臂，家屬指手臂被咬得血肉模糊，「大概是保不住了」，警方已出動搜索涉事老虎。官方呼籲民眾做好安全防範，如發現大型野生動物蹤迹要及時避險，並在確保自身安全情況下立即報告。

事發於七台河市勃利縣吉興鄉長太村，閉路電視畫面顯示周一早上6時08分，有村民家院子外傳出動物吼叫聲，隨後一隻大型動物的黑影從門外閃過。一名男子在自家院子閒晃，不遠處傳來動物低沉吼叫聲，伴隨狗吠叫，此時有人高叫來了一隻大老虎。男子拉開鐵柵欄門出去查看，他轉身關門進入院子後，一個大型動物的黑影從門外閃過，隨後又從遠處衝過來撞開柵欄門，他慌忙跑進屋內。

目擊者逃過一劫 老虎還在村內咬傷一名65歲趙姓男子，其兒子指事發時有兩隻老虎，父親當時在散步，突然被老虎撲倒在地上，老虎體形像小牛犢般大小，父親用手阻擋時左手被咬。家人最初把他送到七台河醫院，其後再緊急轉送往佳木斯。官方隨後證實，一名村民左手被老虎咬傷，送院接受治療，目前情緒穩定、生命體徵平穩。

勃利縣公安局、林業和草原局、應急管理局等部門及屬地鄉鎮工作人員已到達現場，對老虎行蹤進行追蹤。長太村多名村民都稱聽說有老虎出沒，眾人已緊閉門戶躲在家中，通訊群組有通知叫村民不要出門。有村民說當地不常見老虎，自己也是頭一次聽到老虎進村。本報綜合報道

撞開鐵閘 虎口逃生