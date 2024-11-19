兩岸國際

海南人大前副主任受賄遭雙開

中央紀委國家監委昨日通報，海南省人大常委會前黨組副書記、副主任劉星泰因嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，遭開除黨籍及公職，終止海南省第八次黨代會代表資格，收繳違紀違法所得，而涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉及的財物一併移送。（綜合報道）
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