何立峰廣東貨櫃碼頭調研 促推動港口物流服務發展

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰前日在廣東省調研外貿貨櫃碼頭發展工作，強調要強化港口物流樞紐和綜合服務能力建設，加快數碼化、智能化轉型，推進區域港口一體化協同發展，提升外貿進出口的韌性和便捷性。

何先後前往廣州南沙港、深圳蛇口港，深入了解貨櫃碼頭智能化自動化建設營運等情況，並指今年以來兩地碼頭貨櫃吞吐量保持快速增長，智慧、綠色港口建設積極推進，有力支撐粵港澳大灣區高水平對外開放和高質量發展。

何強調，港口是基礎性、樞紐性設施，是經濟發展的重要支撐，要進一步強化港口的綜合樞紐作用，繼續打造一流設施、一流技術、一流管理、一流服務，促進港口高質量發展，為持續提升交通運輸綜合保障能力、加快建設交通強國、暢通國民經濟循環、服務構建新發展格局提供有力支撐。