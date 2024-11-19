王金平福建祭祖 再晤國台辦主任

【本報綜合報道】台灣前立法機關首長、國民黨前副主席王金平昨日到大陸福建省漳州市祭祖，並在廈門市會見大陸國台辦主任宋濤。

王倡維持台海和平 宋濤：反對台獨 王金平表示，兩岸人民是血脈相連、文化同根、宗教同源的一家人，維持台海和平穩定是兩岸同胞共同願望，雙方要共同努力促進兩岸文化交流，增進同胞民族認同、文化認同，創造兩岸和平新局。宋濤則稱，將堅持一個中國原則，堅決反對台獨分裂，共同弘揚中華文化，推進祖國統一，共同實現民族復興偉業。

在與宋濤會晤前，王金平於上午10時左右抵達漳州市白礁村王世家廟世饗堂，百人鑼鼓隊伍迎接並鳴放禮炮。王金平強調，慎終追遠是中華民族美德，大家都是中華民族的一分子，希望共同為中華民族奉獻、努力、追求更長遠發展，也讓大家過着幸福、安全、安定的美好生活。

另外，因涉貪被判處無期徒刑的前重慶市委書記薄熙來，其子薄瓜瓜即將在台灣與宜蘭縣羅東博愛醫院始創人許文政的孫女許惠瑜成婚。媒體問及王金平此事，他稱自己沒收到請帖，但與女方是好友。