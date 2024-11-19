英基金會1700華瓷器捐博物館 內媒批應歸還北京

總值近100億 勢勾中國人遭列強霸凌回憶 英國私人博物館大維德基金會近日宣布，將把大約1,700件中國陶瓷藏品全部捐給大英博物館，藏品中包括許多稀世珍寶，總值約10億英鎊（約98.3億港元）。內媒上周五發表社評指，這麼大規模的中國珍品文物在海外轉換收藏場所是極為罕見，讓中國人很容易想到備受列強霸凌的歷史，大維德基金會不應該把這批文物捐給大英博物館，而是還給北京故宮博物院。

另有清宮御製古董圖 該批文物包括明成化鬥彩雞缸杯、有「世界上最知名瓷器」之稱的元至正十一年款青花雲龍紋象耳瓶等，還有12件品相完整、器型稀見、胎釉上乘的汝窰陶瓷。內媒社評直指，把文物還給北京故宮博物院是物歸原主，大維德基金會始創人大維德於1920、30年代透過各種管道從中國搜集到上述的1,700件陶瓷文物和一卷清宮御製古董圖，運回英國，文物年份跨越10至18世紀，迄今仍是北京和台北故宮博物院之外最大、最全面的單體收藏。

內媒指，大維德在中國處於戰亂頻仍、社會動盪及遭受大英帝國等列強欺辱之時取得這批文物，客觀上都有乘人之亂、乘人之危之嫌，今天應該歸還中國。社評還批評，把中國珍貴文物捐贈給大英博物館是最糟糕的選擇，大英博物館沒有能力保管好文物。

「來路正不正可想而知」 內媒續稱，作為世界最大博物館之一，大英博物館去年被揭約2,000件館藏文物不知所終，反映文物管理和安全防護存在巨大漏洞。更重要的是，大英博物館被稱為世界最大的「贓物接收者」，其800萬件館藏絕大多數來自其他國家，中國的文物兩萬多件，「來路正不正可想而知」。本報綜合報道