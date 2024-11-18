武漢男四川划艇漂赴上海 118天長征毅力滿載

今年6月6日，中國湖北省武漢34歲男子孫文竹單獨划無動力橡皮艇，由四川省攀枝花金沙江出發，歷經118天、3,500公里的漫長漂流，上周五先到達上海市崇明島，翌日抵達本次漂流終點東灘日出點，完成挑戰收官。

全程總計3500公里 漂流長江計劃分3階段，一是金沙江流域，從攀枝花到宜賓約800公里；第二階段是從宜賓到武漢，差不多1,600公里；第三階段是從武漢到上海，約1,100公里，全程總計3,500公里，期間通過上岸步行等繞過三峽大壩等重點水利工程。

回首旅途，除了長江沿途壯麗美景令人陶醉，孫文竹期間也多次遇險，最驚險一次是6月20日在雲南省及四川省交界、金沙江幹流之上的白鶴灘水電站下游某處，被一個大浪掀翻後，掙扎至身體失溫險死。

網友由質疑變支持 沿途直播，不少網友對孫文竹從質疑變成支持，佩服他追夢的勇氣和毅力，更約好到終點附近等他。

孫文竹表示：「人總歸是有冒險精神的，現在不做，可能就再也沒有勇氣去做了」，並對完成挑戰感到非常興奮，未來打算從事與漂流有關職業。本報綜合報道