特朗普打擊移民 傳先趕無證華人

料指涉國家危機 亞裔團體急準備 美國總統當選人特朗普早在競選期間，已高舉打擊移民旗幟。當地傳媒早前引述消息報道，首批遞解出境目標群體包括達到參軍年齡無證中國公民，理由是可能危及國家安全，導致亞裔美國人團體急忙為此準備。特朗普陣營拒絕回應。

消息人士透露，特朗普明年初上台後，首要目標是驅逐非法居美且符合兵役年齡的中國人。資料顯示，2021年前非法抵美的中國人每年平均不足1,000人，有關數字由2022年財政年度急升至2.7萬人，本財政年度再大增至7.8萬人，其中以成年人佔大多數。

在4月出席競選活動時，特朗普多次暗示，來自中國適齡男性軍人準備組織軍隊對抗美國，並說：「他們從中國而來，過去數月人數已多達3.1至3.2萬人，都是符合參軍年齡，而且大多是男性，聽來是想在美國建立一支小軍隊嗎？」

針對特朗普政府即將上台，總部設在紐約、非牟利組織「亞美聯盟」（AAF）執行董事姚久安披露，該組織過去數月曾召開會議，規劃如何應對特朗普打擊移民手段，未來數周將聯絡擁有雙語能力律師及其他可支援移民家庭人士，並會與成員機構聯絡，好讓它們知道美國移民官員行動，同時計劃製作與遞解出境有關資料，期望移民家庭能夠從中了解自身權利。

另調查美軍撤出阿富汗 除了打擊移民，消息人士另透露，特朗普過渡團隊亦打算成立一個委員會，調查美軍2021年撤出阿富汗一事，包括收集到底誰人直接參與軍方決策、如何實施、軍方領導人是否符合起訴叛國罪名等資訊。談及由誰人負責領導上述工作時，消息人士指國防部前助理部長弗林（Matt Flynn）正是潛在人選。縱使團隊暫未回應報道，特朗普曾譴責美軍撤出阿富汗是「最大外交政策恥辱」。本報綜合報道