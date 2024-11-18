兩岸國際

以總理寓所遭掟閃光彈

以色列總理內塔尼亞胡位於北部凱撒利亞的私人寓所，上周六遭人投擲兩枚閃光彈，無人受傷及沒有造成財產損失。內塔尼亞胡和他的家人當時不在場，總統赫爾佐格譴責事件。（綜合報道）
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