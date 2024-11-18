兩岸國際

朝斥韓再空投政治單張

北韓勞動黨中央委員會副部長金與正指，南韓上周六再向北韓空投政治宣傳單張，予以強烈譴責。金與正更稱，朝方的忍耐也有個界限，人民怒火沖天，韓方將付出代價。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc