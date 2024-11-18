以軍與黎巴嫩真主黨交戰 兼續轟炸加薩

【本報綜合報道】以色列和黎巴嫩真主黨磋商停火之際，以軍地面部隊上周六直闖黎巴嫩深處，與真主黨武裝分子交火，並繼續轟炸黎巴嫩首都貝魯特、加薩地帶等地，造成多人死傷。真主黨則向以色列北部最大城市海法的軍事基地發動大規模火箭攻擊，造成一座猶太教會堂受損和兩名平民受傷。

真主黨攻擊海法

以軍在黎巴嫩境內距離邊界約5公里的村莊短暫佔領一座戰略山丘，又炸毀當地一座聖殿以及多幢房屋，是以軍越境攻擊黎巴嫩6周以來，到達過最深入的位置。以軍空襲加薩一所聯合國學校，造成10人死亡、20人受傷。真主黨公布，武裝人員上周六使用炮彈和導彈襲擊海法的5個以軍基地，針對技術、海軍和油站等設施，以軍指摘真主黨蓄意以平民為目標。