俄軍加強反攻庫州 免遭美納談判籌碼

盼趕及明年初白宮換屆前收復 烏克蘭總統澤連斯基上周六表示，須竭盡所能通過外交手段確保俄烏戰事可在明年結束。俄軍加強反攻庫爾斯克州，希望趕及在明年1月美國政府換屆前收復失地，以免納入美國當選總統特朗普推動的停火談判範圍。

澤連斯基坦承，烏克蘭東部的戰場形勢目前極為艱難，俄軍正在取得進展。

澤連斯基稱戰事將更快結束 他認為，俄羅斯總統普京對於達成和平協議不感興趣。澤連斯基上周五指，一旦特朗普明年就任美國總統，俄羅斯對烏克蘭的戰爭將會更快結束。澤連斯基稱：「我可以肯定，依照白宮新團隊的政策，這場戰爭將提早結束。這是他們對美國公民的承諾……戰爭將會結束，但我們不知道確切的日期。」澤連斯基透露，特朗普勝選後兩人曾在電話中進行建設性交流，而且沒有聽到任何違反烏方立場的話。

在庫爾斯克州作戰的烏軍稱，近日摧毀俄軍50多輛裝甲運兵車和坦克。俄軍不斷犯下同樣錯誤，在烏軍火力控制的道路行進、甚至向己方步兵陣地開火。庫爾斯克州沼澤、河流和泥濘的地形令俄軍難以推進，烏軍仍然堅守防線。俄羅斯《獨立報》總編輯列姆丘科夫（Konstantin Remchukov）透露，克里姆林宮在把烏克蘭士兵逐出庫爾斯克州前，不會展開任何談判，因為普京不希望庫爾斯克州淪為談判籌碼，也不希望放棄已奪取的烏克蘭領土。

烏克蘭情報評估，北韓向俄羅斯提供約50門170毫米M1989型自走炮、20門新型240毫米口徑多管火箭炮，後者可發射標準火箭和制導火箭。兩款裝備部分已運往庫爾斯克州，供援俄北韓士兵使用。烏克蘭高級官員透露，北韓希望在實戰中測試武器，部分北韓士兵將加入俄軍步兵作戰，另一部分用於守衞和控制奪回的土地。

研究員料朝兵助俄重奪失地 卡內基國際和平基金會資深研究員科夫曼（Michael Kofman）形容，北韓向俄運送大量彈藥、武器，已成為俄烏戰爭的直接參與方，可能會幫助俄軍重新奪回庫爾斯克州，俄軍可以繼續在烏克蘭東部其他地方進行攻擊行動。科夫曼認為北韓軍隊參戰，在戰術上對庫爾斯克州俄軍有利，但結果仍取決於北韓士兵的數量和使用方式。本報綜合報道