王文濤晤伍鳳儀 洽中加經貿

【本報綜合報道】中國商務部部長王文濤上周六在秘魯利馬會見加拿大國際貿易部長伍鳳儀，雙方就中加經貿關係及各自關心的經貿問題進行務實和坦誠的溝通。

促加方放寬華企業限制 王文濤表示，加方對中國電動車、鋼鋁等產品，採取歧視性限制措施，持續嚴加針對中國企業的外資審查，為中加經貿關係帶來嚴峻挑戰，促請加方採取實際行動，合理界定國家安全邊界，為中加經貿合作創造良好環境。王文濤又指出，中加雙方應共同努力，管控並推動解決雙邊經貿關係中存在的分歧，符合兩國及兩國人民的根本利益。中方歡迎加方重申支持多邊貿易體制，堅定維護自由貿易原則和世貿組織規則，希望加方與各方一道，共同反對單邊主義、保護主義。

伍鳳儀表示，加方重視發展對華經貿關係，願同中方在各層級保持開放的溝通渠道，以建設性的方式推動解決雙方各自關切。加方支持中國擔任2026年亞太經合組織會議（APEC）東道主，願與中方和各方共同努力，推動2026年APEC取得成功。