中國將擔任2026年APEC東道主

【本報綜合報道】中國國家主席習近平上周六宣布，中國將擔任亞太經合組織（APEC）2026年東道主，期待同各方一道深化亞太合作，造福亞太人民。中國外交部發言人昨日指，中國一貫重視亞太合作，願就相關舉辦事宜同各方加強溝通合作。

構建開放融通合作格局

習近平指，當前世界百年變局加速演進，世界經濟增長乏力，世界開放指數不斷下滑，亞太合作也面臨地緣政治、單邊主義和保護主義上升等挑戰。站在歷史的十字路口，亞太各國肩負更大責任。他建議構建開放融通的亞太合作格局，堅持多邊主義和開放型經濟大方向，着力推動區域經濟一體化與互聯互通，拆除割裂貿易、投資、技術、服務流通的高牆。中國堅持以開放促改革，主動對接國際高標準經貿規則，積極擴大自主開放，將推動電訊、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放。